Wimbledon, Sinner il tabellone 'facile': "Non sbaglierò di nuovo"

LONDRA (INGHILTERRA) - Un passo alla volta verso quella maturità che può definitivamente consacrarlo come uno dei big del tennis mondiale. È questa la 'strategia' di Jannik Sinner, che è volato agli ottavi di Wimbledon (superando in rimonta in quattro set il francese Halys) e di fronte a sé ha un tabellone sulla carta abbordabile fino a un'ipotetica semifinale con Nole Djokovic.

Sinner e l'errore del Roland Garros

Ma pensare che tutto sia facile è proprio lo sbaglio che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) non vuole commettere: "Non sto guardando a questo perché questo errore l'ho già fatto tante volte - ha detto ai microfoni di Sky -. Come ho imparato nell'ultima partita contro Altmaier (che lo ha eliminato al secondo turno del Roland Garros superandolo in cinque set, ndr) e oggi ho mostrato progressi, proverò a migliorare ancora sotto questo aspetto mentale".

Sinner, sensazioni positive

Le sensazioni di Sinner sono comunque positive: "Mi sento a buon punto, perché sto giocando abbastanza bene sull'erba e servendo bene sui punti importanti. Ho grande confidenza perché ancora una volta sono nel quarto turno di un Grande Slam, cosa che mi fa piacere. Sto provando ad andare avanti - ha concluso l'azzurro - poi vediamo come e dove finirò questa esperienza a Londra quest'anno, ma sono molto confidente".