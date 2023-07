Diretta Wimbledon, Berrettini sfida Zverev. In campo anche Alcaraz LIVE

14:10

Wimbledon, due partite sospese per pioggia

Torna l'incubo maltempo su Wimbledon, con la pioggia che ha stravolto il programma dei giorni scorsi e rischia di rimodulare anche quello odierno: sono state momentaneamente sospese le sfide tra Lehecka e Paul e quella che vede protagonisti Eubanks e O'Connell.

14:00

Wimbledon, si chiude il programma del terzo turno

Sono otto le sfide in programma oggi sull'erba londinese, tutte valide per il terzo turno. Oltre ai match che vedranno protagonisti Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, cresce l'attesa per le gare di Holger Rune (contro Davidovich Fokina) e Daniil Medvedev (affronta Marton Fucsovics). In campo anche Stefanos Tsitsipas: il greco se la vedrà con Laslo Djere.

Wimbledon, Londra (Inghilterra)