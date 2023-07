Berrettini-Zverev, diretta Wimbledon: dove vederla in tv e orario d'inizio

WIMBLEDON (LONDRA) - Dopo due vittorie importanti e convincenti contro Sonego e De Minaur, Matteo Berrettini torna in campo per il terzo turno di Wimbledon . Il tennista romano si giocherà l'accesso agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev , 19° testa di serie del torneo londinese. Agli ottavi la possibile sfida contro uno tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e il cileno Nicolas Jarry .

Berrettini-Zverev, l'orario d'inizio

La sfida tra Berrettini e Zverev è prevista come terzo match della giornata sul campo 1, ancora occupato da Blinkova-Sabalenka visti i numerosi rinvii per pioggia. Il match inizierà al termine della sfida femminile.

Berrettini-Zverev, dove vederla in TV

La sfida tra Berrettini e Zverev sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Tennis HD (203) e Wimbledon 2 HD (252).

Berrettini-Zverev, dove vederla in streaming

La sfida tra Berrettini e Zverev sarà disponibile anche in streaming, su Sky Go e Now

Berrettini-Zverev: i precedenti

Il bilancio delle sfide contro Zverev non sorride a Berrettini, sotto 4-1 negli incontri con il tedesco. Non c'è ancora un precedente sull'erba e l'ultimo scontro risale alle Atp Finals del 2021, con ritiro di Berrettini.