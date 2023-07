Federer, che gaffe con la principessa Kate: prova a baciarla! La reazione è inaspettata

Federer, la 'gaffe' con la principessa Kate

Accolto dalla standing ovation del campo centrale dell'All England Club, l'ex campione svizzero ha raggiunto il palco reale e una volta avvicinatosi alla principessa del Galles (di cui era ospite) le ha appoggiato una mano sulla schiena provando a salutarla con un bacio sulla guancia. Un gesto decisamente troppo informale per il procollo reale, che non è stato però infranto grazie alla prontezza di Kate Middleton: la moglie del principe William infatti lo ha interrotto con un sorriso e ha continuato ad applaudire come se niente fosse per poi parlargli, spiegando probabilmente all'imbarazzato Federer il motivo del suo 'rifiuto'.