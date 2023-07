Berrettini scivola e cade a Wimbledon: il gesto di Alcaraz lo lascia senza parole

Berrettini-Alcaraz, spavento e sospiro di sollievo per l'azzurro

Rientrato in grande forma sull'erba londinese (che lo ha visto finalista nel 2021) dopo aver saltato per infortunio il torneo del Queen's (vinto due volte in passato e quest'anno invece appannaggio proprio di Alcaraz), il romano ha vinto i primi tre match ed è partito alla grande anche contro lo spagnolo. Conquistato il primo set, Berrettini ha però spaventato il pubblico di Wimbledon e i suoi tifosi all'inizio del secondo quando è scivolato e finito a terra, toccandosi l'anca con un'espressione prima sofferente e poi sorpresa quando ha visto il suo avversario avvicinarsi per sincerarsi delle sue condizioni. L'allarme è comunque subito rientrato, perché l'azzurro si è rialzato e ha ricominciato a giocare apparentemente senza problemi.