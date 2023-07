Diretta Wimbledon, Alcaraz sfida Rune. In campo anche Medvedev LIVE

14:43

Subito spettacolo tra Jabeur e Rybakina

La kazaka passa in vantaggio concendendo un solo 15 alla tunisina che risponde con un turno di battuta a zero. Che inizio sul Campo Centrale!

14:39

Inizia la sfida tra Jabeur e Rybakina

Al via l'attesa partita tra la tunisina e la kazaka nel tabellone femminile: le due giocatrici si sfidano sul Campo Centrale che poi ospiterà il big match di giornata tra Alcaraz e Rune.

14:35

Wimbledon, minaccia pioggia

Cade più di una goccia sul Campo Centrale. Dopo qualche esitazione, riprende il match sul 5-1 per Sabalenka.

14:28

Sabalenka show: 4-1

La 25enne di Minsk sta letteralmente dominando il match: nel quarto gioco la Keys non va oltre il 15, nel quinto Sabalenka non fa sconti.

14:21

Sabalenka avanti: 2-1 contro Keys

La bielorussa trova il doppio vantaggio con un game solido ma la statunitense accorcia subito le distanze.

14:14

Sabalenka parte bene nel match: 1-0

Subito break per la n. 2 al mondo che, ai vantaggi, mette la freccia alla quarta palla break.

14:05

Keys e Sabalenka in campo

Le due giocatrici fanno il loro ingresso sul Campo 1, accolte dall'applauso del pubblico. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si parte: la statunitense andrà a servizio per prima.

14:00

Sabalenka, le superfici in erba sono un tabù

La giocatrice bielorussa ha giocato sei volte i quarti di finale in carriera sui campi in erba, riuscendo ad andare oltre in tre occasioni. La 25enne non ha però mai vinto un titolo su questa superficie.

13:50

Andreeva, super multa a Wimbledon per il gesto contro l'arbitro

La giovane tennista russa, eliminata da Madison Keys, è stata punita con la sanzione più alta di tutto il torneo. (LEGGI TUTTO)

13:40

Keys-Sabalenka, i precedenti

La 25enne di Minsk, testa di serie n. 2 sull'erba inglese, affronterà la statunitense per la terza volta in carriera: nel 2018 le due giocatrici si sfidarono sul cemento di Cincinnati con vittoria della bielorussa mentre nel 2021, sull’erba di Berlino, fu Keys a trionfare dopo tre combattuti set.

13:30

Wimbledon, si parte con Keys-Sabalenka

La giornata dell'All England Club si apre con la sfida del tabellone femminile tra la statunitense e la bielorussa, seconda giocatrice al mondo: si parte sul Campo 1 dalle ore 14:00. A seguire, dalle 14:30 sul Campo Centrale, al via il match tra Jabeur e Rybakina. Poi sarà il turno del tabellone maschile: il match clou di giornata tra Alcaraz e Rune si giocherà sul Centrale non prima delle 16:00. Prima però sarà il turno di Medvedev: il russo si giocherà un posto in semifinale contro Eubanks, sul Campo 1, a partire dalle 15:30.

13:15

Wimbledon, quattro le sfide in programma

Quattro partite in programma oggi tra tabellone maschile e femminile. Si entra nella fase caldissima dello Slam londinese con un solo italiano protagonista: Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in una sfida che vale la finalissima di Wimbledon.

