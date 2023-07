Rune nervoso, il gesto contro il cameraman non sfugge ai tifosi a Wimbledon

Rune furioso al termine del primo set

Una vera e propria lotta quella sull'erba londinese per conquistare la semifinale di Wimbledon. Il set perso al tiebreak, vinto da Alcaraz per 7-3, ha chiaramente innervosito Rune, che non è nuovo a gesti di rabbia nei momenti più concitati dei match. Il danese, stavolta, ha lanciato il suo asciugamano verso un cameraman, lasciandolo sopra la sua telecamera per non essere ripreso. Un breve momento che però testimonia la forte tensione in campo per una sfida complicata e importantissima per entrambi i tennisti. L'episodio non è sfuggito ai tifosi presenti che sono rimasti indispettiti dal gesto del tennista danese.