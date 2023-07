Djokovic contro il pubblico di Wimbledon che tifa Sinner: il gesto scatena tutti

LONDRA (REGNO UNITO) - Nole Djokovic continua la caccia al record di Roger Federer. Grazie al successo su Jannik Sinner nella prima semifinale di Wimbledon stacca il pass per la finale dove cercherà di conquistare il suo ottavo titolo sull'erba dello Slam londinese ed eguagliare così il record dell'ormai ex tennista svizzero. Un'impresa meno semplice di quanto non dica il punteggio (6-3, 7-4, 7-6) quella compiuta dal 36enne serbo (n.2 Atp) contro il 21enne azzurro (n. 5 del ranking e alla sua prima semifinale in uno Slam) proprio come lo era stata l'anno scorso ai quarti, quando Nole rimontò due set di svantaggio.