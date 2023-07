Diretta Wimbledon, Sinner-Djokovic 0-2 (3-6, 4-6) : segui la sfida live

LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik Sinner , che sfida a Wimbledon Nole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz-Medvedev ), con il serbo che va a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Federer . Segui la sfida in diretta ...

17:15

Terzo set, si va al tie break

Djokovic mantiene il proprio turno di battuta, ora si va al tie break con il serbo avanti per due set a zero

17:10

Sinner mantiene il servizio: 6-5

Ora Djokovic servirà per andare al tie break

17:07

Sinner butta due set point: 5-5

L'italiano non sfrutta la doppia possibilità di vincere il terzo set, Djokovic resta in partita vincendo il game

16:58

Sinner si porta sul 5-4

Djokovic dopo il cambio di campo servirà per restare nel set

16:55

Djokovic conquista il proprio turno di battuta: 4-4

Il serbo non concede nulla a Sinner e porta a casa l'ottavo game del terzo set

16:50

Sinner vince il game a zero: 4-3

L'italiano non concede nemmeno un punto a Djokovic e si riporta in vantaggio nel terzo set

16:48

Djokovic torna in parità: 3-3

L'italiano compie un paio di errori gratuiti, Djokovic non lo risparmia

16:44

Sinner torna avanti: 3-2

L'italiano mantiene il servizio gestendo al meglio il game, Djokovic è indietro nei colpi vincenti ma quando conta non sbaglia quasi mai

16:37

Djokovic torna in parità: 2-2

Nonostante il buon game di Sinner, il serbo non cede il proprio turno di battuta

16:30

Sinner annulla tre palle break: è avanti per 2-1

L'italiano riesce a risalire la corrente dopo aver ceduto tre punti a Djokovic: la grande reazione lo tiene ancora dentro la partita

16:26

Djokovic, due aces per vincere il game: 1-1

Il serbo riporta il set in parità, Sinner non riesce a uscire dalla morsa dell'avversario

16:22

Sinner conquista il primo game del terzo set

L'italiano cerca il tutto per tutto per cercare di rimanere in partita e mantiene il proprio turno di battuta

16:17

Djokovic vince anche il secondo set: 6-4

Il serbo chiude il set con un ace: Djokovic è avanti per due set a zero

16:13

Sinner non cede: 4-5

L'italiano resta in scia di Djokovic, ma ora il serbo servirà per conquistare il secondo set

16:08

Djokovic ancora avanti: 5-3

Il serbo ha un break di vantaggio, Sinner servirà per restare ancora dentro al secondo set

16:03

Sinner resta aggrappato alla partita: 3-4

L'italiano offre due palle break all'avversario, poi piazza quattro colpi vincenti e porta a casa il game

15:57

Djokovic allunga il passo: 4-2

Il serbo gioca con una continuità impressionante, Sinner costretto a fare giocate eccellenti per restare aggrappato all'avversario che nei momenti importanti non sbaglia mai

15:50

Sinner tiene il turno di battuta: 2-3

L'italiano riesce a mantenere il servizio e accorcia le distanze: il serbo conduce per tre a due e ora andrà al servizio

15:47

Sinner spreca un'altra palla break: Djokovic avanti per 3-1

L'italiano sbaglia nel momento decisivo del game, il serbo non fa sconti

15:35

Altro break di Djokovic! Serbo in vantaggio per 2-1

Sinner si complica la vita con il primo doppio fallo del match: l'italiano concede tre palle break a Djokovic che sfrutta l'opportunità

15:30

Djokovic torna in parità: 1-1

Il serbo riesce con un pizzico di fortuna a mantenere il turno di battuta

15:24

Sinner avanti nel secondo set: 1-0

L'italiano gestisce al meglio il proprio turno di battuta e non concede possibilità a Djokovic

15:19

Djokovic vince il primo set: 6-3

Tre aces consecutivi per il serbo! Djokovic vince il primo set per 6-3 in 40 minuti

15:16

Sinner prova a restare in scia: 3-5

L'italiano, pur giocando un grande tennis, continua a rincorere l'avversario: il rendimento di Djokovic è straordinario

15:12

Djokovic continua la propria marcia: 5-2

Il serbo chiude con un ace il proprio turno di battuta conquistando un altro game. Ora Sinner servirà per restare nel set

15:07

Sinner accorcia: 2-4

L'italiano vince il game senza concedere punti all'avversario

15:04

Djokovic annulla un'altra palla break: 4-1

Il serbo chiude il game con un ace, Sinner non sfrutta l'ennesima occasione per strappare il servizio all'avversario

14:57

Sinner mantiene il servizio: 1-3

L'italiano per la prima volta dall'inizio del match riesce a conquistare un game

14:53

Il serbo allunga il passo: 3-0

Djokovic consolida il vantaggio iniziale e mantiene un break di vantaggio su Sinner che ora andrà al servizio

14:49

Djokovic strappa il servizio a Sinner: 2-0

Il serbo allunga il passo sfruttando un paio di errori gratuiti dell'avversario

14:45

Djokovic annulla due palle break: 1-0

Il serbo conquista il primo game della partita, ma Sinner è pienamente in partita

14:38

Si comincia!

Novak Djokovic al servizio nella prima semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2023

14:33

Il sorteggio

Novak Djokovic ha vinto il sorteggio: ha scelto di servire.

14:32

Inizia il riscaldamento sul Centrale

I due tennisti iniziano a scambiare sull'erba di Wimbledon. Dodicesima semifinale per Novak Djokovic, prima semifinale per l'italiano Jannik Sinner

14:30

I tennisti entrano sul Centrale di Wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic fanno il loro ingresso in campo. E' la terza sfida, il bilancio è in favore del serbo che ha vinto entrambe le partite

14:20

Obiettivo finale, tanti soldi in palio

I quattro semifinalisti di Wimbledon hanno incassato per l'accesso al penultimo turno del torneo londinese 704.000 euro. Chi andrà in finale, avrà modo di incassare oltre un milione e trecento mila euro, cifra che raddoppierebbe in caso di successo



14:10

A Wimbledon rischio pioggia, si giocherà con il tetto chiuso

Mancano venti minuti all'inizio della partita, la partita inizierà con il tetto del campo chiuso: una sfida indoor che velocizzerà il gioco dei due tennisti. Le previsioni prevedono pioggia su Londra nel corso del pomeriggio, gli organizzatori non intendono correre rischi

14:06

Becker e la profezia su Sinner: cosa succederà contro Djokovic

L'ex tennista tedesco Boris Becker, che ha trionfato tre volte a Wimbledon, 'fa le carte' alla semifinale tra Sinner e Djokovic... (LEGGI TUTTO)

13:54

Sinner e il segreto della svolta a Wimbledon: le tre mosse decisive

Prima della semifinale contro Djokovic alcuni ex tennisti azzurri analizzano l'entusiasmante percorso di Sinner a Wimbledon: "Riesce a muoversi meglio e ha la testa giusta. E poi c’è l'effetto Cahill..." (LEGGI TUTTO)

13:42

Il colpo di Djokovic contro Sinner che fece la storia a Wimbledon

Sinner e Djokovic hanno già dato spettacolo a Wimbledon lo scorso anno nei quarti, con il serbo che vinse rimontando due set di svantaggio. Una partita epica che il profilo Instagram del torneo londinese ha ricordato ai fan postando il video del punto incredibile messo a segno da Nole contro Jannik... (APPROFONDISCI)

13:32

Djokovic contro il padre di Alcaraz: 'spionaggio' a Wimbledon

Durante il torneo londinese 'incontro ravvicinato' tra il papà di Alcaraz e Nole Djokovic, l'uomo da battere... (TUTTI I DETTAGLI)

13:23

Wimbledon, montepremi da urlo: quanto guadagna il vincitore

Dopo essersi già assicurato un'ingente somma raggiungendo la semifinale, Sinner proverà a battere Djokovic e a incrementare così i suoi guadagni a Wimbledon raggiungendo la finale. Ecco quanto incassa il vincitore del titolo sull'erba dello Slam londinese... (LEGGI TUTTO)

13:15

Sinner-Djokovic, i precedenti

Sono due i precedenti tra il 21enne Jannik Sinner (n.8 Atp) e il 36enne Nole Djokovic (n.2 del ranking) e in entrambe le occasioni ha vinto il serbo: dopo il successo sulla terra rossa del 2021 nel primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo è arrivato poi quello ottenuto proprio sull'erba di Wimbledon nei quarti dello scorso anno, quando riuscì a rimontare due set di svantaggio.

13:03

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

Sinner-Djokovic è la prima semifinale di Wimbledon: ecco tutte le informazioni su data, orario e canali di diffusione del match... (TUTTI I DETTAGLI)

All England Club, Wimbledon (Londra, Regno Unito)