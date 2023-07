Dove vedere la finale Alcaraz-Djokovic in tv: Wimbledon in diretta

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Sarà Carlos Alcaraz-Novak Djokovic la finalissima di Wimbledon 2023 , terzo Slam stagionale sui campi dell' All Englans Lawn Tennis e Croquet Club . Lo spagnolo, numero uno Atp, ha superato in tre set ( triplo 6-3 ) il russo Daniil Medvedev , conquistando così la sua prima finale a Wimbledon . Il fuoriclasse serbo, secondo giocatore al mondo, ha invece battuto in tre set ( 6-3, 6-3, 7-6 (4) ) l'azzurro Jannik Sinner e punta ad eguagliare il record di otto trionfi londinesi detenuto da Roger Federer .

Alcaraz contro Djokovic, dove si gioca la finale

La sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si disputerà sul campo centrale di Wimbledon domenica 16 luglio e avrà inizio alle ore 15:00.

Alcaraz-Djokovic, dove vederla in tv

La finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic andrà in onda sui canali Sky dedicati all'evento: Sky Sport 1 (Canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Alcaraz-Djokovic, come seguirla in streaming

Il match tra Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic sarà trasmesso in diretta streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis Tv.

Alcaraz-Djokovic: i precedenti

Sono in perfetta parità i precedenti disputati tra i due fuoriclasse che si sfidano per la prima volta sull'erba: lo scorso anno, sulla terra rossa di Madrid, Alcaraz si era imposto in tre set. Quest'anno, nella semifinale del Roland Garros, ha invece prevalso Djokovic in quattro set.