Djokovic contro il padre di Alcaraz: l'episodio di "spionaggio" a Wimbledon

Djokovic e lo spionaggio a Wimbledon

Djokovic, atteso dalla semifinale contro Sinner, ha voluto mettere il focus sull'accaduto, parlando in generale di quello che succede dietro le quinte: "Questa è la situazione in cui ci troviamo tutti, le circostanze sono tali che non abbiamo privacy in allenamento, anche se a volte vorrei avere più privacy. Non c'è la possibilità di provare alcune cose, di comunicare più chiaramente con il mio staff. Il fatto è che non sei completamente rilassato in allenamento. Sai che i tuoi rivali sono lì, sai che tutti ti guardano e non sai cosa sta succedendo alle spalle. Ogni colpo viene misurato, valutato e valutato. Ciò, attraverso alcune analisi, che influiscono sull'eventuale incontro con Alcaraz o chiunque altro. È necessaria la concentrazione. Per me l'allenamento è come una partita. Porto quell'intensità anche all'allenamento. A volte l'atmosfera è informale se mi sento meglio, sto male invece se è tesa. Di solito però non vuoi dare ai tuoi rivali l'impressione di essere debole, nervoso. Il fatto è che siamo tutti molto concentrati".