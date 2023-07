Sinner, guarda quanto guadagna chi vince Wimbledon: il montepremi è da urlo!

WIMBLEDON (Inghilterra) - A Wimbledon c'è in palio la gloria, ma in ballo ci sono anche un bel po' di soldi. Lo Slam che va in scena sull'erba inglese è il secondo toneo con il più alto montepremi: davanti ci sono solamente gli US Open con 55 milioni di euro. La cifra complessiva è stata aumentata di circa l'11% rispetto alla passata stagione e si è alzata di parecchio rispetto al periodo del Covid. In questa edizione verrano spartiti tra tennisti (anche a chi non si è qualificato al tabellone principale) 52 milioni di euro.