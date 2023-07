Dove vedere Sinner-Djokovic in tv: Wimbledon in diretta

WIMBLEDON - Il grande giorno è ormai arrivato. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrionteranno per la semifinale di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la semifinale di un torneo del Grande Slam, grazie al successo in quattro set sul russo Safiullin (6-4, 3-6, 6-2, 6-2). Djokovic ha invece battuto Rublev, in un quarto di finale nel quale ha fatto emergere tutta la sua classe. Il serbo si è imposto in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.