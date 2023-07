Wimbledon, la frase del tifoso fa infuriare Djokovic: replica con un gesto

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Fa discutere la reazione di Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Il fuoriclasse serbo non ha infatti digerito le parole del pubblico nella fase finale del terzo set contro il tennista azzurro. Un alterco che ha innervosito il campione di Belgrado ma non lo ha distratto che ha trovato energie per chiudere a suo favore il terzo e decisivo set che gli ha aperto le porte della finalissima dello Slam londinese.