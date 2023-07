Alcaraz trionfa a Wimbledon: il montepremi è da urlo!

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Carlos Alcaraz trionfa, per la prima volta in carriera, sull'erba di Wimbledon. Reduce da una vittoria al cardiopalma contro Novak Djokovic dopo cinque set, il 20enne murciano aggiunge il proprio nome a quello dei più grandi interpreti della storia del tennis, capaci di vincere il terzo titolo del Grande Slam sui campi dell'All England Lawn Tennis Club. Il torneo londinese, il più antico al mondo, è speciale soprattutto per il ricco montepremi destinato al vincitore.