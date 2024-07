Programma Wimbledon: tutti gli italiani in campo, esordio per Sinner

Il programma della prima giornata di Wimbledon 2024 (lunedì 1 luglio) promette grandi emozioni agli appassionati di tennis, con tanti top player pronti a fare il loro esordio a Londra. Tra tutti, impossibile non menzionare Jannik Sinner , numero uno del ranking Atp, il quale dovrà vedersela con il quasi omonimo Yannick Hanfmann sul Campo 1 durante la seconda parte della giornata. In campo anche Carlos Alcaraz, così come un totale di 9 azzurri tra maschile e femminile, pronti a sorprendere sui prati dei Championships.

Sinner e Berrettini guidano il gruppo italiano

Jannik Sinner e Matteo Berrettini debutteranno nel day 1 a Wimbledon e si augurano di partire con il piede giusto, anche in previsione del secondo turno che li vedrà eventualmente opposti l’uno all’altro. Il numero uno al mondo sfiderà Yannick Hanfmann in occasione del terzo e ultimo incontro programmato sul Campo 1, al termine del confronto tra Emina Bektas e Aryna Sabalenka; dal canto suo, il classe ’96 romano dovrà invece vedersela con l’ungherese Marton Fucsovics nel secondo match sul Campo 12: una sfida da non sottovalutare affatto, considerando le qualità del magiaro sul veloce. Fabio Fognini sarà il primo degli italiani sotto i riflettori, alle ore 12.00 sul Campo 16, e affronterà il giovane lucky loser francese Luca Van Assche partendo con i favori del pronostico. Tra i campi 5, 15 e 18 di scena rispettivamente Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci: il primo giocherà contro Mariano Navone, non esattamente uno specialista sul verde, mentre il secondo e il terzo rispettivamente contro Frances Tiafoe e Ben Shelton, teste di serie americane.

Paolini e le azzurre del tennis

Uno sguardo attento al femminile con tre rappresentanti azzurre pronte a far bene a Londra. Si tratta di Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani, con la prima già finalista sull’erba recentemente a Eastborune. La toscana, numero 7 del seeding, performerà da favorita sul Campo 3 contro Sara Sorribes Tormo, una pericolosa contrattaccante. Non appena terminerà Paolini-Sorribes, sarà il turno di Trevisan, la quale tenterà di cambiare marcia in questa stagione contro Madison Keys, giocatrice particolarmente a suo agio sui prati nonché semifinalista sempre a Eastbourne. ‘Sarita’ Errani sarà impegnata sul Campo 4 con Linda Noskova, talento puro e stella nascente del tennis ceco, con la volontà di impiegare la sua esperienza anche in singolare oltre che in doppio.

Alcaraz, Medvedev, Gauff, Sabalenka e gli altri top

Carlos Alcaraz tornerà sul Centrale di Wimbledon alle ore 14.30, a poco meno di un anno dal suo trionfo nel 2023 contro Novak Djokovic. Lo spagnolo troverà di fronte l’estone Mark Lajal, qualificatosi al tabellone principale londinese dopo tre turni di qualificazione, uno dei quali vinto contro l’azzurro Francesco Passaro. In chiusura di programma sul Campo principale, Coco Gauff sfiderà la connazionale Caroline Dolehide dall’alto della testa di serie numero 2 del seeding: un confronto da osservare con attenzione, considerando il tennis d’attacco dell’opponente. Riflettori anche per il russo Daniil Medvedev, volenteroso di dir la sua anche a Londra a partire dal Campo 1, sul quale affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic partendo indubbiamente favorito. Da valutare le condizioni di Aryna Sabalenka, testa di serie numero 3, sempre sul Campo 1 nel cuore del pomeriggio: la bielorussa ha sofferto di recente per un problema alla spalla e non sarà al 100% contro l’americana Emina Bektas. Occhi puntati, inoltre, su Grigor Dimitrov e Casper Ruud, l’uno di scena in apertura di programma sul Campo 2 contro Dusan Lajovic e l’altro sul Campo 3 con il qualificato australiano Alex Bolt.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle ore 14.30

Alcaraz [3] - Lajal [Q]

Alexandrova [22] – Raducanu

Dolehide-Gauff [2]

COURT 1

A partire dalle ore 14.00

Kovacevic-Medvedev [5]

Bektas-Sabalenka [3]

Sinner [1] - Hanfmann

COURT 2

A partire dalle ore 12.00

Dimitrov [10] – Lajovic

Wawrinka-Broom

Osaka-Parry

Azarenka [16] - Stephens

COURT 3

A partire dalle ore 12.00

Bolt [Q] - Ruud [8]

Paolini [7] - Sorribes Tormo

Trevisan - Keys [12]

Paul [12] - Martinez

COURT 12

A partire dalle ore 12.00

Kessler - Sakkari [9]

Berrettini – Fucsovics

Van de Zandschulp – Broady

Fruhvirtova - M. Andreeva [24]

COURT 18

A partire dalle ore 12.00

Minnen-Watson

Monfils-Mannarino [22]

Zheng [8] – Sun

Bellucci [Q] - Shelton [14]

COURT 4

A partire dalle ore 12.00

Yastremska [28] - Podoroska

Kostyuk [18] – Sramkova

Bergs-Cazaux

Errani-Noskova [26]

COURT 5



A partire dalle ore 12.00

Tsurenko-Gracheva

Zhang [32] - Janvier [Q]

Schmiedlova-Wang

Navone [31] - Sonego

COURT 6

A partire dalle ore 12.00

Garin [Q] – Shang

Muller-Gaston

Vekic-Wang

COURT 7

A partire dalle ore 12.00

Coric-Meligeni Alves [Q]

Rus-Yuan

Vukic-Ofner

COURT 8

A partire dalle ore 12.00

Struff-Marozsan

Hibino-Mertens

Lys-Burel

Bautista Agut-Marterer

COURT 9

A partire dalle ore 12.00

Begu-Zhu

Danilovic-Todoni

Harris-Michelsen

Virtanen [Q] - Purcell

COURT 10

A partire dalle ore 12.00

Kotov-Thompson

Saville-Stearns

Van Uytvanck-Starodubtseva

Nagal-Kecmanovic

COURT 14

A partire dalle ore 12.00

Jarry [19] – Shapovalov

Kasatkina [14] – Zhang

Pliskova-Shnaider

Carreno Busta-Griekspoor [27]

COURT 15

A partire dalle ore 12.00

Arnaldi-Tiafoe [29]

Shevchenko-Humbert [16]

Cirstea [29] – Kartal

Andreescu-Cristian

COURT 16

A partire dalle ore 12.00

Van Assche [LL] - Fognini

Altmaier-Fery

Korpatsch-Miyazaki

Wang-Navarro [19]

COURT 17

A partire dalle ore 12.00

Townsend-Pavlyuchenkova [25]

Baez [18] – Nakashima

Mensik-Bublik [23]

Badosa-Muchova