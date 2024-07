Wimbledon, la decisione su Sinner ha spiazzato tutti: perché non gioca al Centre Court

Jannik Sinner esordirà a Wimbledon 2024 affrontando Yannick Hanfmann , durante il tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio. Si tratta del secondo torneo da numero uno al mondo per il tennista italiano, di scena nuovamente sull'erba dopo il titolo conquistato di recente in quel di Halle. L'altoatesino parte con i favori del pronostico e potrebbe affrontare Matteo Berrettini al secondo turno: il suo debutto ai Championships è molto atteso dopo la semifinale nell'edizione precedente. Sinner-Hanfmann, nonostante rappresenti senza dubbio un match di cartello, non si disputerà sul Campo Centrale di Wimbledon, in quanto gli organizzatori hanno deciso di programmare l'incontro sul Campo 1 .

Sinner-Hanfmann sul Campo 1 e non sul Centrale

Il programma sul Campo Centrale offrirà la sfida tra Carlos Alcaraz, vincitore dell'edizione 2023, e Mark Lajal, estone in tabellone dopo tre turni di qualificazione. Dopo il match con 'Carlitos' protagonista dalle 14.30, sotto i riflettori prima la padrona di casa Emma Raducanu contro Renata Zarazua e poi Coco Gauff, testa di serie numero due del seeding femminile opposta alla connazionale Caroline Dolehide. Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, giocherà dunque sul Campo 1 nel terzo e ultimo match di giornata. Si tratta di una scelta degli organizzatori: come previsto, il campione in carica aprirà il programma sul Centrale, ossia Alcaraz, seguito da una britannica beniamina del pubblico, Raducanu e una tra le favorite per arrivare sino in fondo nel tabellone femminile, ossia Gauff.

Sinner sul Campo 1, perché?

Sinner giocherà sul Campo 1 e, con ogni probabilità, questa è una scelta strategica degli organizzatori di Wimbledon. Se nel day 1 ci saranno due incontri femminili, con il campione in carica maschile in apertura di programma, nel day 2 scenderanno in campo invece presumibilmente due protagonisti Atp come Novak Djokovic e Andy Murray. Il primo, reduce da un infortunio al ginocchio, sfiderà Vit Kopriva; l'altro, vero e proprio idolo del pubblico londinese, dovrà vedersela con Tomas Machac in quello che sarà l'ultimo incontro a Wimbledon della sua carriera, seppur la sua partecipazione sia in dubbio per problemi alla schiena. Il match mancante sul Centrale, martedì, sarà dedicato alla campionessa dell'edizione 2023, ossia Marketa Vondrousova, sfidante di Jessica Bouzas Maneiro. Quella di programmare la partita di Sinner sul Campo 1 non sul Campo Centrale è certamente peculiare, ma rispecchia il programma tradizionale di Wimbledon: con ogni probabilità, il numero uno al mondo sarà sotto i riflettori sul Centre Court a partire già dall'eventuale seconda apparizione sull'erba britannica.