Sinner lancia il sito ufficiale con un video super: lava, stira e frulla carote

Jannik Sinner si prepara all'esordio a Wimbledon 2024 contro Yannick Hanfmann e, nel frattempo, lancia il suo sito ufficiale . È infatti online janniksinner.com, in cui è possibile scoprire qualcosa in più del numero uno al mondo: gli appassionati possono visitare tre sezioni, ossia My Story-On Court-Off Court , con informazioni di vario tipo sul campione azzurro. Il tutto, peraltro, introdotto da un video di presentazione esilarante con Sinner protagonista e...delle immancabili carote che oramai rappresentano il suo marchio più della consueta volpe.

Sinner, nuovo sito tra caffé, carote e pasta

Un sito 'italiano' per definizione quello di Jannik Sinner, con l'homepage dedicata a una clip ironica con il tennista italiano che prepara un frullato di carote e sorseggia un caffé, con un classico piatto di pasta che fa da sfondo. Non solo: l'azzurro è intento anche a utilizzare la lavatrice, stirare e addirittura tagliare delle palline da tennis in un video ai limiti del surreale. Un altro lato del numero uno della classifica Atp: concentrato sul campo e attento alla riservatezza, ma anche ironico e aperto al suo pubblico. Inoltre, nelle sezioni del sito 'On Court' e 'Off Court', si può dare un'occhiata sia al lato sportivo che alle scelte commerciali di Sinner, tra campo e sponsor; visitando 'My Story', invece, gli appassionati di tennis potranno ripercorrere la carriera dell'azzurro nel circuito maggiore, a partire dal 2019 e sino alla stagione in corso già caratterizzata dalla conquista di uno Slam.