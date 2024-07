De Minaur si ritira, Djokovic in semifinale a Wimbledon senza giocare

Salta uno dei quarti di finale in programma a Wimbledon. Alex De Minaur si è ritirato all'ultimo minuto e la sfida contro Novak Djokovic, in programma sul Centrale del torneo inglese, non si dispuerà. Il tennista australiano non stava bene. Si era infortunato, stava male già nella partita precedente, si è fermato proprio durante il match point contro Arthur Fils. Adesso ha comunicato la decisione: bandiera bianca alzata. Sarebbe stato troppo rischioso scendere in campo in queste condizioni.