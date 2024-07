Musetti-Djokovic, il pronostico di Kyrgios: “Finirà in 3-4 set, a Lorenzo consiglio…”

LONDRA - Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon che vedrà coinvolti Lorenzo Musetti e Novak Djokovic . L'azzurro ha sorpreso tutti, arrivando al penultimo atto dello slam inglese con la possibilità di conquistare una storica finale . La sfida però è durissima , con un Djokovic nuovamente in forma che promette battaglia. E secondo Nick Kyrgios non ci sono dubbi su come finirà la sfida.

Kyrgios, il pronostico su Musetti-Djokovic: "Vincerà..."

Kyrgios, tennista australiano che non scende in campo dallo scorso anno e che si trova a Wimbledon come commentatore per la BBC, ha provato a dare i suoi pronostici sulle due semifinali maschili. "Sarà una partita molto dura per Musetti - scrive sui social Kyrgios -, giocherà sull'erba contro il migliore di tutti i tempi. Ha giocato una grandissima partita contro Fritz, in un'epica battaglia di cinque set. Sfortunatamente, Djokovic giocherà in avanti attaccando il suo slice, rendendogli ancora più difficile il match. Se Musetti vuole avere una possibilità, dovrà avere la migliore giornata di servizio della sua carriera e giocare a un livello che pochi hanno raggiunto. Sarà una partita divertente da guardare ma c'è un chiaro favorito. Il mio pronostico: Djokovic vince in 3-4 set". Kyrgios vede poi come favorito dell'altra semifinale Alcaraz nei confronti di Medvedev: "Il mio pronostico è che Alcaraz vincerà in 4-5 set".