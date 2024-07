Musetti-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic a Wimbledon 2024 per sognare un posto in finale. Il tennista toscano è diventato l'undicesimo italiano nella storia a conquistare una semifinale Slam. L'obiettivo è quello di bissare l'impresa di Jasmine Paolini per quella che sarebbe un'incredibile doppietta azzurra negli ultimi atti dei Championships. Dopo aver sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 3-6 6-1, Lorenzo è pronto a scendere in campo nel settimo atto della sfida con il serbo. Nole, 7 volte vincitore sull'erba a Church Road, ha beneficiato in semifinale del ritiro di Alex de Minaur per approdare alla sua 49° finale Slam.

Musetti-Djokovic, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Djokovic valida per la semifinale di Wimbledon andrà in scena venerdì 12 luglio sul Centre Court dell'All England Club, come secondo match a partire dalle ore 14:30 (dopo Medvedev-Alcaraz).

Musetti-Djokovic, i precedenti

Quello che andrà in scena a Wimbledon sarà il settimo atto della sfida tra Musetti e Djokovic, che si sono già affrontati sei volte in carriera. Sarà il primo confronto in assoluto sull'erba. Il serbo ha vinto agli ottavi di finale del Roland Garros nel 2021 e sempre a Parigi quest'anno al terzo turno. Si è inoltre imposto negli incroci di Dubai nel 2022 e nel Masters 1000 di Parigi-Bercy sempre nel 2022 e in quello di Montecarlo nel 2024. L'unico confronto vinto dal carrarino risale agli ottavi di finale del "1000" monegasco, dove ebbe la meglio per 4-6 7-5 6-4.

Musetti-Djokovic, dove vederla in tv

La sfida tra Musetti e Djokovic a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. In generale, l'emittente di riferimento offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match di Musetti sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)