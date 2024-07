Alcaraz-Djokovic, finale Wimbledon: orario e dove vederla in tv e streaming

LONDRA (INGHILTERRA) - Ci siamo, è arrivato il grande giorno : a distanza di un anno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano ancora una volta nella finalissima del torneo di Wimbledon . Dodici mesi fa vinse lo spagnolo al quinto set dopo una vera e propria battaglia sportiva: dopo aver eliminato il russo Medvedev in semifinale, Alcaraz vuole quindi c'entrare il bis , con l'obiettivo di trionfare prima della ‘sua' Spagna che, nella finale degli Europei di calcio , sfida l' Inghilterra all' Olympiastadion di Berlino . Novak Djokovic , alla decima finale sull'erba dell'' All England Tennis Club ', vorrà invece eguagliare il record di Roger Federer , otto volte campione ai Championship . Il serbo, in semifinale, ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti in tre set .

Alcaraz-Djokovic, data e orario della finale di Wimbledon

La sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, valida per la finale di Wimbledon, andrà in scena oggi, domenica 14 luglio, sul Centre Court dell''All England Tennis Club'. L'atteso confronto avrà inizio non prima delle ore 14:00 locali, le 15:00 italiane, e si disputerà al meglio dei cinque set.

Alcaraz-Djokovic, dove vedere la finale di Wimbledon in tv

L'ultimo atto dello Slam londinese sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi, non è prevista la diretta in chiaro. È inoltre prevista la diretta testuale del match sul nostro sito, Corriere dello Sport.it.

Alcaraz-Djokovic, i precedenti

La sfida tra lo spagnolo e il serbo è una classifica del tennis mondiale. Cinque i precedenti tra i due fuoriclasse: il bilancio è favorevole al classe 1987 di Belgrado che conduce 3-2. Djokovic si è imposto sempre nel 2023: nelle semifinali del Roland Garros, nell'interminabile finale di Cincinnati e nel penultimo atto dell'ultima edizione delle Atp Finals di Torino. Alcaraz ha invece avuto la meglio nel primo confronto in assoluto disputato a Madrid nel 2022 e soprattutto nella finale di Wimbledon 2023, quando si impose 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 dopo cinque leggendari set.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)