Musetti-Djokovic, diretta semifinale Wimbledon: segui la gara live

LONDRA (INGHILTERRA) - Appuntamento con la storia per Lorenzo Musetti : il tennista carrarino, n.25 Atp, sfida sua maestà Novak Djokovic , numero 2 del mondo, in semifinale a Wimbledon . In palio l'accesso all'ultimo atto dello Slam londinese contro il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e il campione in carica Carlos Alcaraz che aprirà il programma odierno sul Campo Centrale dell''All England Tennis Club' (non prima delle 14:30 italiane). Segui la partita in diretta .

16:45

16:35

Musetti, c'è un tabù da sfatare

Il tennista carrarino proverà a vincere per la prima volta in carriera con un top 5 in uno Slam dopo quattro sconfitte in altrettante partite giocate finora. Complessivamente, nel circuito Atp, Lorenzo ha ottenuto solo due successi in 18 incontri contro top 5: contro Casper Ruud (allora numero 4) a Parigi Bercy nel 2022 e proprio contro Novak Djokovic (allora numero 1) a Montecarlo nel 2023.

16:25

Musetti-Djokovic, sfida generazionale

Quella tra Lorenzo Musetti (classe 2002) e Novak Djokovic (classe 1987) è la semifinale con la più ampia differenza d'età (15 anni) tra i due giocatori protagonisti nel singolare maschile a Wimbledon nell'era Open.

16:13

Alcaraz vince il secondo set contro Medvedev

Lo spagnolo pareggia i conti contro il russo nel secondo parziale: 6-3 il punteggio dopo un'ora e 34' di partita. SEGUI QUI IL LIVE.

16:00

Wta Bastad, Trevisan vola in finale

Prosegue il momento d'oro del tennis italiano dopo le imprese griffate Paolini-Musetti a Wimbledon: Martina Trevisan stacca il pass per la finalissima del 'Nordea Open' (Wta 125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. La 30enne mancina di Firenze, n.89 del ranking e settima testa di serie nel tabellone, piega in rimonta e in tre set la statunitense Louisa Chirico, n.216 del ranking, con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 6-4 in tre ore e un minuto di gioco. Sfiderà la vincente dell'altra semifinale che vede opposte la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.165 Wta) e la statunitense Ann Li (n.143 Wta).

15:50

Djokovic, la bestia nera dei tennisti italiani

Il fuoriclasse serbo, sette volte vincitore a Wimbledon, ha vinto 18 delle 20 partite giocate negli Slam contro avversari italiani con un record monstre di 52 vittorie e 8 sconfitte contro gli azzurri nel circuito. Nel 2024 il 37enne di Belgrado ha sconfitto in due occasioni proprio l'avversario odierno all''All England Tennis Club', Lorenzo Musetti, ma si è dovuto arrendere contro Jannik Sinner in semifinale all'Australian Open e con Luca Nardi al terzo turno di Indian Wells.

15:38

Medvedev vince il primo set contro Alcaraz

Il russo si aggiudica il primo parziale del match dopo aver dominato al tie-break: 7-6 (1) per il moscovita dopo 57 minuti di ottimo tennis.

15:33

Medvedev-Alcaraz al tie-break

Il primo set della semifinale tra il russo e lo spagnolo si deciderà al tie-break: 6-6 il punteggio dopo 52' di altissimo livello tra i due tennisti. SEGUI QUI IL LIVE

15:20

15:05

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)

14:53

14:38

Medvedev-Alcaraz, ci siamo

Il russo e lo spagnolo fanno il loro ingresso sull'erba del Centre Court, accolti dalla standing ovation del numeroso pubblico presente. Ora il riscaldamento, poi si parte con la prima semifinale a Wimbledon: SEGUI QUI IL LIVE.

14:25

Musetti, che balzo nel ranking Atp

Grazie all’approdo in semifinale al torneo di Wimbledon, Lorenzo Musetti guadagna punti preziosi anche per la classifica mondiale. La vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz proietta il carrarino al 16° posto. Un eventuale successo in semifinale contro Novak Djokovic varrebbe il 14º posto mentre il trionfo nello Slam londinese gli garantirebbe addirittura la 12ª posizione nel ranking Atp.

14:10

Musetti nella storia: è il 4º italiano in semifinale a Wimbledon

Dopo Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini e Jannik Sinner anche Lorenzo Musetti conquista le semifinali del torneo di Wimbledon. Il tennista di Carrara è il quarto italiano nella storia del torneo londinese ad accedere al penultimo atto della manifestazione dell''All England Tennis Club'.

13:55

