Sorteggio Wimbledon diretta: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini

Tutto pronto per il sorteggio del tabellone di Wimbledon, maschile e femminile. Sinner e Alcaraz sono testa di serie numero uno e due e quindi potranno incontrarsi solo in finale eventualmente. Lo Slam sull'erba inizierà il 30 giugno e si concludetà il 13 luglio con la finale maschile. Ad aprire le danze, come da tradizione, sarà il campione in carica: Carlos Alcaraz giocherà per primo il 30 giugno, il giorno dopo toccherà a Sinner. Segui il sorteggio con noi in tempo reale.