Paolini diretta Wimbledon: segui la partita contro Rakhimova. Tennis oggi LIVE

18:56

Paolini si porta sul 4-1

Paolini conquista il primo punto. L'italiana si apre il campo trovando un angolo insidioso, poii va a segno in campo aperto. Paolini sbaglia il rovscio in slice. Lungo linea vincente di Rakhimova. La russa colpisce la palla con il fusto della racchetta e manda la palla a fondo campo. Ancora un errore con il dritto per Paolini: parità. Paolini conduce lo scambio, ma alla fine sbaglia la misura: palla break per la russa. Paolini trova un servizio vincente annullando la palla break dell'avversaria. Smash vincente di Paolini! Ottimo avvio di partita per la tennista toscana. Schiaffo al volo di Paolini che conquista un altro game allungando il passo dopo aver salvato una palla break.

18:51

Paolini strappa il servizio a Rakhimova: 3-1

Secondo doppio fallo della partita per Rakhimova. E' lungo il dritto di Jasmine Paolini, il colpo dell'italiana termina a fondo campo. Attacco a rete di Jasmine Paolini che sulla risposta dell'avversaria trova lo smash vincente. Ancora un doppio fallo per Rakhimova: doppia palla break per l'italiana. E' corto il rovescio di Paolini che si ferma sulla rete: prima palla break vanificata. E' lungo il dritto di Rakhimova, Paolini piazza il primo break dell'incontro

18:46

Paolini si riporta avanti: 2-1

Servizio vincente di Jasmine Paolini. La russa replica con una risposta imprendibile. Paolini vince lo scambio grazie a una seconda di servizio imprevedibile. Ancora una risposta vincente di Rakhimova. Paolini prende campo costringendo l'avversaria all'errore. Ancora un'ottima azione di Jasmine Paolini che domina lo scambio e porta a casa il terzo game del primo set.

18:42

Rakhimova pareggia i conti: 1-1

Paolini perde il tempo di esecuzione tirando il proprio drittto sulla rete. Doppio fallo per la russa. Rakhimova va a segno con un dritto incrociato. Ottima risposta di Paolini sulla seconda di servizio della russa. Dritto profondo da parte di Rakhimova che coglie impreparata l'azzurra. Altro errore dell'italiana: Rakhimova vince il secondo game.

18:38

Paolini-Rakhimova, l'italiana vince il primo game

E' iniziata la sfida del secondo turno del torneo di singolare di Wimbledon tra l'italiana Jasmine Paolini e la russa Kamilla Rakhimova. L'azzurra vince il primo scambio della partita per un'errore dell'avversaria. Servizio vincente di Jasmine Paolini. Va a segno l'attacco con il dritto della tennista italiana. Paolini tiene il proprio turno di servizio.

18:35

Paolini-Rakhimova, il bilancio

Le due tenniste nel corso della loro carriera si sono affrontate soltanto una volta - nell'ottobre 2022 - nel secondo turno del torneo spagnolo Le Franqueses des Valles: nell'occasione l'italiana ha avuto modo di imporsi con il punteggio di 6-2, 6-3

18:22

Finisce Rublev-Harris: a breve toccherà a Paolini!

Insospettabilmente in rimonta e dopo quasi tre ore di gioco, Rublev piega Harris e lascia il Campo 3 di Wimbledon alla sfida del tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova.

18:09

Rakhimova da prendere con le molle

Nonostante il divario a livello di Ranking Wta, con Paolini numero 4 e Rakhimova numero 80, la 23enne russa è avversaria da prendere con le molle, soprattutto sull'erba, visto e considerato l'ottimo percorso ai Challenger di Parigi ed al torneo di Eastbourne, che l'hanno vista approdare ai quarti di finale.

17:57

C'è da attendere la conclusione di Rublev-Harris

La rapida vittoria di Kartel su Tomova aveva lasciato ben sperare dopo i rinvii per pioggia, ma la sfida tra Rublev ed Harris sta stravolgendo ogni pronostico di durata, con il russo numero 14 del Ranking costretto a soffrire con il sudafricano numero 320 del mondo. Per il match di Jasmine Paolini servirà pazientare ancora un po'.

17:45

Wimbledon, cresce l'attesa per Paolini-Rakhimova

La sfida tra Jasmine e Kamilla, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma oggi - mercoledì 2 luglio - come terzo match sul Campo 3 dopo Tomova-Kartal e Rublev-Harris. Si parte in ritardo rispetto a tutto il programma a causa dell'immancabile pioggia.

Campo 3, Wimbledon