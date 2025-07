A prescindere da come andrà il torneo di Wimbledon, Flavio Cobolli ha fatto il suo dovere. Ha infatti rispettato la sua 22^ testa di serie e si è qualificato per il terzo turno, vincendo in maniera piuttosto comoda contro il qualificato Zhukayev e la wild card Pinnington Jones. C'è da dire che non erano due impegni fuori portata, tuttavia l'azzurro è stato molto bravo a portarli a casa senza rischiare, specialmente in uno Slam dove le eliminazioni delle teste di serie sono all'ordine del giorno. Cobolli non vuole smettere di sognare, ma adesso si fa più dire perché sul suo cammino avrà una testa di serie. Se la vedrà infatti contro Jakub Mensik, quindicesima forza del seeding.