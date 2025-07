La previsione di Toni Nadal che spiazza Sinner: "Chi vincerà Wimbledon? Per me non ci sono dubbi..."

LONDRA (REGNO UNITO) - Dopo aver sofferto al debutto contro un sorprendente Fabio Fognini (uscito tra gli applausi del centrale), nel secondo turno Carlos Alcaraz ha superato agevolmente il 21enne britannico Oliver Tarvet (n.733 Atp) e c'è chi lo vede già lanciato quantomeno verso la finale di Wimbledon . Tra questi c'è anche Toni Nadal, zio ed ex coach della leggenda Rafa Nadal , che nella sua rubrica sul quotidiano spagnolo 'El Pais' ha spiegato come il numero 2 del mondo possa "giocare con facilità sull'erba londinese", aggiundendo che "è arrivato al torneo pieno di morale e fiducia dopo la sua epica rimonta nella finale del Roland Garros (contro Sinner, ndr) e il suo recente trionfo al Queen's".

Wimbledon, la previsione di Toni Nadal su Sinner e Alcaraz

Almeno la finale dovrebbe dunque essere 'blindata' per lo spagnolo suo connazionale: "Gli unici due giocatori che potenzialmente potrebbero impensierirlo - ha scritto ancora Toni Nadal - sono nell'altra metà del tabellone e sono solamente Jannik Sinner e Novak Djokovic". Avversari che secondo lui, al momento, non sono però al livello di Alcaraz: "Credo sinceramente che, in condizioni normali, pochissimi avversari abbiano la capacità di impensierire Carlos. È vero che sull'erba l'elemento sorpresa entra di più in gioco, ma considerando il tabellone che sta affrontando e che il gioco è molto veloce, non vedo nessuno che possa seriamente sfidarlo".