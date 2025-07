In attesa di vedere cosa farà Sinner, impegnato dall'altro lato del tabellone con Pedro Martinez, Carlos Alcaraz ha risolto in quattro set la sfida con il tedesco Struff, aggiudicandosi un pass per gli ottavi di finale. Al prossimo turno Alcaraz dovrà affrontare Rublev in una sfida, sulla carta, molto appassionante. La prestazione dello spagnolo è stata la solita altalena di emozioni, intervallata da un secondo set non all'altezza delle sue qualità e da colpi a dir poco spettacolari.