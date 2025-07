Wimbledon, Cocciaretto ci mette il cuore ma non basta: vince Bencic dopo quasi tre ore

Elisabetta Cocciaretto ha dato tutto ciò che aveva, ma dopo 2 ore e 50 minuti ha dovuto cedere il passo a Belinda Bencic. Si è dunque interrotto al terzo turno il cammino della tennista marchigiana, grande protagonista nello Slam londinese con un'inaspettata vittoria ai danni di Pegula, a cui poi ha dato seguito con il successo contro Volynets. Cocciaretto non è però riuscita a superare una giocatrice esperta come la Bencic, capace di prevalere per 6-4 3-6 7-6(7) e approdare alla seconda settimana a Wimbledon per la quarta volta in carriera. Rimane comunque ampiamente positivo il torneo di Cocciaretto, che ha ottenuto due grandi vittorie e si è garantita anche un discreto balzo in classifica dato che guadagnerà 18 posizione e farà ritorno tra le prime 100 al mondo, dove merita assolutamente di stare.