Wimbledon, programma lunedì 7 luglio: Sinner, Cobolli e Sonego orario e dove vederli in tv

Superato il giro di boa, il torneo di Wimbledon entra nel vivo. Si preannuncia imperdibile la giornata di lunedì 7 luglio, in cui andranno in scena la seconda metà dei match di ottavi di finale e si completerà il quadro dei quarti, con soltanto 16 giocatori (8 uomini e 8 donne) in corsa per il titolo. Non vuole smettere di sognare l’Italia tennistica, determinata a scrivere ancora la storia dopo aver portato per la prima volta tre giocatori agli ottavi nel tabellone maschile. Si parte con Flavio Cobolli, che affronta il veterano Marin Cilic per un posto nei quarti, i primi della sua carriera a livello Slam. Si prosegue poi con Lorenzo Sonego, che per la terza volta in altrettanti Slam stagionali affronta l’americano Ben Shelton. A Melbourne ha vinto un set, a Parigi due; sarà questa la volta buona in cui riuscirà a conquistarne tre? Infine toccherà a Jannik Sinner, che ha eguagliato il record stabilito da Jan Kodes nel 1972 per il minor numero di game persi nei primi tre turni a Wimbledon (escludendo ritiri). Il suo avversario sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, che a Londra vanta una semifinale nel 2014 ma negli ultimi confronti diretti non è mai riuscito a impensierire il numero uno al mondo.