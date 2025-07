Emma Raducanu e il triangolo amoroso che infiamma Wimbledon: fa il tifo per Alcaraz e poi con Kyrgios...

Emma Raducanu accende il gossip a Wimbledon per un presunto flirt con Carlos Alcaraz: la 22enne tennista britannica infatti è stata sorpresa a fare il tifo per il campione spagnolo durante la sua partita di ieri nello Slam di Londra, vinta in quattro set contro Andrey Rublev. A quanto si sa con certezza, Raducanu e Alcaraz sono amici e giocheranno in coppia nel doppio misto agli Us Open. "Sono contenta che stiamo intrattenendo la gente su internet", ha recentemente commentato Raducanu quando le è stato chiesto del suo rapporto con Alcaraz.