Djokovic vola ai quarti di Wimbledon e scherza con Federer presente in tribuna: "È la prima volta che..."

LONDRA (REGNO UNITO) - Un'altra impresa a Wimbledon per Nole Djokovic , ex numero uno del mondo e attualmente n.6 del ranking Atp, che sull'erba dello Slam londinese ha raggiunto l'ennesima volta i quarti di finale superando con un grande prestazione in quattro set (1-6, 6-4, 6-4, 6-4) l'australiano Alex De Minaur (n.11 Atp) che nel quarto parziale si è visto annullare due palle break che lo averebbero portato avanti 5-1. Applaudito dal pubblico del 'Central Court', durante la classica intervista da bordo campo, dopo il successo il serbo ha voluto omaggiare Roger Federer presente in tribuna .

Wimbledon, Djokovic scherza con Federer presente in tribuna

"È stata una partita difficile, vorrei avere il serve and volley di quel gentiluomo seduto lì davanti a me - ha detto scherzando Djokovic rivolgendosi a Federer -, ma io devo correre per vincere. Comunque è la prima volta che vinco una partita con Roger spettatore, le altre due le ho perse" ha poi aggiunto sorridendo. Tornato serio, Nole ha poi omaggiato così l'ex tennista svizzero che a Wimbledon ha trionfato 8 volte (una in più del serbo): "Sei stato un grande campione, ti ammiro e sono fiero di aver diviso las cena per tanti anni con te, anche su questo bellissimo campo". Scontati gli applausi del pubblico per 'King Roger' e per Djokovic, che ai quarti se la vedrà ora contro l'azzurro Flavio Cobolli (riuscito a staccare il pass battendo in quattro set il croato Martin Cilic).