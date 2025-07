Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic

Obiettivo quarti di finale. Flavio Cobolli dovrà vedersela con il veterano Marin Cilic, finalista a Wimbledon nel 2017 ed erbivoro doc. Una sfida non facile per il romano, ma fin qui ha fatto benissimo e vuole sorprendere ancora. L’Italia sogna sul prato inglese: oltre a lui ci sono Sinner e Sonego. Flavio, che aveva già sconfitto Cilic sulla terra di Umago, per la prima volta affronterà un ottavo di finale Slam . Tutti gli aggiornamenti.

13:26

Cobolli vince anche il secondo set: è ancora 6-4

Due ace di fila e 30-0, inizia bene Cobolli il suo turno di battuta. Errore sulla seconda di Cilic: 40-0 e 3 set point. Sbaglia anche Flavio: rete. Altro ace! 2-0 per Cobolli!

13:23

Cilic non molla e rimane in scia: 5-4

In un batter d’occhi Cobolli, al servizio, fa 5-3. Praticamente perfetto con Cilic in bambola. Si riprende il croato: due ace di fila con il servizio. Smash ok per il 40-0. Errore sulla seconda di Flavio: 5-4.

13:18

Cobolli fa break: 4-3

Da 40-0 a 40-40, Cobolli fa una grande rimonta. Il vantaggio se lo conquista sull’errore di Cilic: rete. Altro errore del croato: 5 punti di fila e break!

13:13

Che punto di Cobolli: vale il 3-3

Cilic tiene il servizio a 30, molto bello il passante con Cobolli a rete. Siamo sul 3-2. Sul 30-0 grande palla corta di Flavio che vale il 40-0. Si ripete con un colpo assurdo: serve and volley con smorzata sotto rete. Applausi dal campo 2.

13:06

Grande game giocato da Cobolli

Sul 30-0 grande ace, il settimo, di Cilic. Perfetto al centro. Subito dopo si ripete e fa 2-1. Cobolli riparte bene con il servizio: con il 30-0 in tasca spedisce un dritto lungolinea perfetto. Errore in risposta di Cilic: è 2-2.

13:00

Cobolli soffre, ma tiene: 1-1

Sul 30-30 grande difesa di Cilic, e poi errore di Flavio. Prima palla break per il croato, che esulta. Errore di rovescio di Cilic, che ora sta spingendo molto. Largo il suo dritto. Errore di risposta sulla seconda dell’azzurro, che tiene il servizio: 1-1.

12:55

Inizia il secondo set: Cilic avanti

Lob vincente di Cobolli per iniziare al meglio il secondo set. Poi Cilic è pravo con il servizio e si porta sull’1-0.

12:50

Cobolli vince il primo set: 6-4

Perfetto Cobolli: solido al servizio e chiude con un serve and volley spettacolare. Primo set per lui.

12:47

Cobolli al servizio per chiudere il primo set

Cilic forse gioca il suo miglior game: perfetto con il servizio, perfetto nello scambio con due dritti praticamente imprendibili. Ma Flavio c’è: sul 40-15 è bravo nel palleggio e fa sbagliare l’avversario. Peccato il dritto potente del romano finisce fuori: 4-5.

12:43

Cobolli vede il set: è 5-3

Due ace nel suo turno di servizio e il croato accorcia: 4-3. Ma comodamente Flavio tiene la battuta e fa 5-3. Benissimo fin qui il romano.

12:37

Cilic sotto: è 4-2

Sul 40-0 errore di dritto: rete. Poi rovescio lungolinea perfetto e 4-2. Consolidamento del break.

12:34

Break Cobolli, è avanti 3-2

Ace numero 1 per Cobolli, utile per chiudere il suo turno di servizio e andare sul 2-2. Sbaglia troppo Cilic con il suo turno di battuta e Flavio riesce nel break! Esulta il lato della sua tribuna. È 3-2.

12:25

Cilic torna avanti dopo aver annullato una palla break

Sul 15-15 arriva il secondo ace di Cilic, che ha sempre un gran servizio. Largo il dritto del croato e siamo sul 30-30. Arriva il terzo ace. Scambio lungo e rete di Cilic: fin qui gli scambi li ha sempre vinti Cobolli. Errore di dritto dopo un servizio su cui Flavio fa un mezzo miracolo: palla break. Cilic si aggrappa ancora al servizio: 40-40. Lunga la bordata dell’azzurro con il dritto. Chiude a rete il croato e fa 2-1.

12:18

Cobolli fa subito 1-1

Due dritti lunghi di Cilic, subito mosso da Cobolli. Rovescio a rete del croato. Lunga la risposta di Cilic e game a zero anche per il romano. Nota a margine: c'è anche Bove in tribuna per fare il tifo.

12:15

Cilic avanti con Cobolli che non gioca

Due risposte sbagliate su due seconde palle, molto lavorate: 30-0 Cilic. Ancora una risposta sbagliata di Flavio, questa volta con il rovescio: 40-0. Ace con la prima. 1-0 per il croato.

12:13

Inizia il match Cobolli-Cilic

Si parte con Cilic al servizio.

12:06

Giocatori in campo

Eccoli i tennisti sul campo 2 di Wimbledon. Cobolli entra con le cuffie addosso, sguardo concentrato, è pronto.

12:04

Sole su Wimbledon, ma occhio alla pioggia

Bel tempo al momento sui campi di Wimbledon. Ma nel primo pomeriggio c'è pericolo di pioggia. In tribuna ad assistere Cobolli c'è anche il capitano azzurro Volandri.

11:49

La previsione di Panatta su Cobolli

Di Flavio ha parlato anche l'ex tennista azzurro. Qui tutte le sue parole.

11:29

Cobolli scala la classifica

Cobolli sempre più su nel ranking, visto che un’altra vittoria qui a Londra vorrebbe dire matematico accesso in top 20 lunedì prossimo, per la prima volta in carriera

11:10

Il record di italiani agli ottavi a Wimbledon

Fin qui erano arrivati al massimo due italiani agli ottavi a Wimbledon in singolare maschile. Era nel 1949 (Giovanni Cucelli e Rolando del Bello), 1955 (Giuseppe Merlo e Nicola Pietrangeli), 2021 (Matteo Berrettini e Sonego), 2023 (Berrettini e Sinner) e 2024 (Lorenzo Musetti e Sinner). Oggi sono tre.

10:52

Cobolli, che Wimbledon: il dato che stupisce

Flavio fin qui sta giocando alla grande. Battuti Zhukayev, Pinnington-Jones e Mensik: non ha mai concesso un set: 9 giocati e 9 vinti.

10:36

Il tris di italiani oggi a Wimbledon

Non solo Cobolli sull’erba inglese. Attesi anche Sonego alla sfida contro Shelton e il numero uno al mondo, Sinner, contro Dimitrov.

10:31

Wimbledon, Cobolli in campo alle 12

Attenzione a Marin Cilic. Flavio Cobolli scende in campo a Wimbledon per gli ottavi di finale. Un traguardo incredibile già fin qui, ma Flavio vuole crescere e stupire ancora. Il croato è avversario duro ed esperto. Inizio match previsto alle ore 12 sul campo 2.

