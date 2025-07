Cahill e l’aggiornamento sul gomito di Sinner: “In campo per 30 minuti, tutto ok”

Allarme rientrato per Jannik Sinner in vista del match di quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton . Il tennista azzurro aveva infatti prenotato un campo d'allenamento ad Aorangi Park per le 17 italiane (le 16 londinesi), salvo poi cancellarlo e non presentarsi sul campo, già affollato da fotografi e giornalisti. Pochi minuti dopo era arrivata un'indiscrezione di ESPN, secondo cui il numero uno al mondo aveva scelto di allenarsi sui campi indoor, lontano da occhi indiscreti. A confermarlo è stato Darren Cahill , supercoach dell'azzurro, che alla vigilia del quarto contro Shelton ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. Lo ha fatto ai microfoni di Tennis Now, precisando che a causa dell'infortunio al gomito destro, Sinner ha perso all'incirca 6 miglira orarie in termini di velocità sul dritto.

Le parole di Cahill su Sinner

"Siamo andati sui campi al coperto e gli abbiamo passato la palla per 20-30 minuti, giusto per fargliela sentire. Starà bene, è stato bello tornare in campo -- è impossibile per lui prendersi un giorno di riposo." Così Darren Cahill, che ha fatto chiarezza sulle condizioni di Sinner dopo le tante speculazioni delle ultime ore e ha predicato calma in vista del prosieguo dello Slam londinese. Al momento non ci sono novità in merito all'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Jannik, ma se è sceso in campo per allenarsi è ovvio che si sia consultato con il suo team e con lo staff medico per evitare di correre rischi inutili.