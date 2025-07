Guai per Kate Middleton, "potrebbe saltare Wimbledon per evitare un incontro imbarazzante"

A Wimbledon 2025 c'è aria di tempesta diplomatica. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, la Principessa Kate Middleton potrebbe saltare la finale femminile per evitare il potenziale "imbarazzo" di presentare la coppa Venus Rosewater a una tennista bielorussa o russa. Con la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka che non ha ancora perso un set all'All England Club, la possibilità di una cerimonia di premiazione con connotazioni politiche è molto concreta. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, gli atleti russi e bielorussi erano stati inizialmente banditi dal torneo londinese nel 2022. Sebbene siano stati successivamente reintegrati, le tensioni di fondo permangono visto che il conflitto è ancora in corso. Tra l'altro Sabalenka, 27 anni, nata a Minsk e tre volte campionessa del Grande Slam, non è sola visto che ai quarti di finale ci sono altre tre giocatrici russe: Anastasia Pavlyuchenkova, Mirra Andreeva e Liudmila Samsonova.

Non è la prima volta che succede

Se Sabalenka o una qualsiasi di queste giocatrici russe raggiungesse la finale di Wimbledon e vincesse o arrivasse seconda, teoricamente riceverebbe un trofeo e si intrattenerebbe con la consueta conversazione con la Principessa del Galles. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, un simile evento potrebbe causare seri problemi diplomatici a Palazzo. Kate Middleton avrebbe bisogno di una guida diretta su come interagire con questi atleti, dato il conflitto in corso. Le speculazioni sulla potenziale assenza di Kate non sono una novità. Nel 2023, lo stesso scenario si era profilato quando Sabalenka stava dominando la semifinale, per poi essere eliminata dalla tunisina Ons Jabeur. Sconfitta che ha di fatto evitato un grattacapo diplomatico. Ciononostante, il Times aveva riportato quell'anno che Kate avrebbe mantenuto la tradizione e consegnato il trofeo indipendentemente dalla nazionalità del giocatore, nonostante il conflitto. Quindi per il 2025 ci sarebbe stato un cambiamento nelle linee guida, o forse maggiori preoccupazioni.

La questione resta sospesa per ora

A quanto pare Kate Middleton avrebbe proposto di partecipare alla finale senza premiare la vincitrice ma tale idea sarebbe stata respinta. Da Palazzo spingerebbero per un'assenza netta della Principessa che un giorno sarà Regina. Kate ha saltato la finale femminile del 2024 a causa dei suoi problemi di salute, essendo in cura per un cancro. La presidentessa di Wimbledon, Debbie Jevans, ha consegnato il trofeo in sua vece, ma la Middleton è comunque apparsa il giorno successivo durante la finale maschile.

Il legame tra Kate Middleton e Wimbledon

Kate Middleton, fin da bambina grande appassionata di tennis, è patrona di Wimbledon. La Principessa del Galles ha ereditato questo incarico dalla Regina Elisabetta che lo ha ricoperto per 64 anni. Sulla soglia dei novant'anni la Sovrana decise di cedere il ruolo alla moglie di suo nipote William.