Bove fa sempre il tifo per Cobolli a Wimbledon: è insieme a Fognini per la sfida con Djokovic

Tutti con Flavio Cobolli. Come accaduto in occasione del match vinto contro Cilic, c'è anche Edoardo Bove tra i tifosi del tennista italiano, che a Wimbledon sfida Novak Djokovic nei quarti di finale. Un legame quasi fraterno quello tra il talento azzurro e il centrocampista della Roma, come dimostrato per l'ennesima volta dalla sua presenza al campo Centrale, con Fabio Fognini, per un altro appuntamento storico.