Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la seconda volta in carriera Jannik Sinner giocherà la semifinale di Wimbledon . Il numero uno al mondo ha superato Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2) 6-4 6-4 e ora attende il sette volte vincitore dei Championships Novak Djokovic , che in quattro set ha avuto la meglio su Flavio Cobolli . Il problema al gomito destro sembrerebbe superato per l'azzurro che è sceso in campo con un manicotto a protezione del braccio.

Djokovic non si è allenato, le sue condizioni

Sinner-Djokovic, data e orario della semifinale

Adesso tocca a Djokovic rimettersi in piedi: due giorni fa, sul match point contro Cobolli, è scivolato anche lui. Ieri è rimasto fermo ai box e non si è allenato per quello che dovrebbe essere un risentimento muscolare. Già: «Ho sentito un muscolo contrarsi e poi dolore. Il mio corpo non è quello di una volta. Spero di non avere troppo male e di farmi trovare al meglio per questa semifinale». Si arriva così all’attesissimo match odierno, quello che seguirà Alcaraz-Fritz sul Centrale e che vale un biglietto per la finale. Per Sinner sarebbe la prima ai Championships, ma la quarta consecutiva in uno Slam; un traguardo che lo porterebbe ad avere almeno una finale giocata in ogni Major. Djokovic, invece, punta dritto alla numero undici in quel di Wimbledon e sogna di eguagliare Federer con l’ottavo titolo sull’erba di Church Road, scrivendo sempre più la storia con lo Slam numero 25.

L'incontro di semifinale che vedrà impegnato Jannik Sinner contro Novak Djokovic è in programma venerdì 11 luglio sul Centre Court come secondo match dalle ore 14:30, al termine della prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.