Wimbledon, chi è la donna che decide chi invitare al Royal Box e qual è il dress code

Chi decide chi invitare al Royal Box di Wimbledon

Debbie Jevans, presidente dell'All England Lawn Tennis Club (AELTC) dal 2023, è colei che decide chi viene invitato al Royal Box di Wimbledon. Nel decidere chi invitare, Debbie, lei stessa ex tennista professionista, tiene conto dei suggerimenti del comitato direttivo dell'AELTC, della Lawn Tennis Association e di altri enti tennistici e personaggi di spicco. Sebbene i membri della famiglia reale e i capi di stato, tra cui presidenti e primi ministri, vengano invitati più e più volte, la partecipazione delle celebrità è solitamente variabile. Naturalmente, non tutti i 74 posti del Royal Box di Wimbledon vengono occupati da volti noti: la maggior parte di loro sono rappresentanti di partner commerciali, delegati, dignitari e professionisti dei media.

Il dress code del Royal Box di Wimbledon

Coloro che sono invitati al Royal Box devono seguire il rigido protocollo tipico di un circolo tennistico e di un torneo radicato nella tradizione. Ci si aspetta che gli ospiti si vestano in modo molto elegante. Solitamente questo significa indossare un abito o una giacca, mentre gli uomini sono tenuti a indossare anche la cravatta. Questa è una regola che è stata violata una volta dal campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, tanto che gli è stato negato l'ingresso nel 2015 perché non indossava la cravatta. A differenza di altre occasioni formali, alle donne viene chiesto di non indossare cappelli per non ostacolare la vista a nessuno. Fino al 2003 era tradizione che i giocatori facessero un inchino o una riverenza ai membri della famiglia reale seduti nel palco reale quando entravano o uscivano dal campo centrale. Questa regola fu in seguito abolita anche se era prevista un'eccezione in caso di presenza della defunta Regina Elisabetta. In genere, se gli ospiti arrivano in ritardo, non è loro consentito accedere al Royal Box.