Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Alcaraz, data e orario della finale

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per la finale di Wimbledon, è in programma domenica 13 luglio sul Centre Court a partire dalle ore 17:00 italiane.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sono dodici i precedenti tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo che è avanti 8-4 nel conto dei confronti diretti e ha vinto gli ultimi cinque incroci, l'ultimo dei quali andato in scena nella finale del Roland Garros e concluso in favore dell'attuale numero due al mondo per 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2). Nell'unico incontro disputato a Wimbledon ad avere la meglio è stato Sinner, che negli ottavi di finale del 2022 si è imposto per 6-1 6-4 6-7(8) 6-3.

Dove vedere il match in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon. Lafinale maschile del torneo sarà in diretta anche in chiaro su TV8.

Wimbledon 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000