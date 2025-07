Sinner, il Daily mai

Più che di hating parlerei della più classica delle sparate cattura-attenzioni tanto care al tabloid inglese, considerato inattendibile perfino dai responsabili britannici di wikipedia. I quali ne hanno vietato il ricorso come fonte di ricerca sottolineando difetti quali «l’inadeguata verifica dei fatti, il sensazionalismo e le deliberate falsificazioni».

Il Daily Mail è tra i più popolari tabloid britannici e il suo sito ha un notevole successo internazionale, in termini di numeri, per l’”abilità” nel replicare e esaltare l’attitudine del giornale alla cronaca scandalistica, morbosa, inventata. Il successo dei tabloid è del tutto simile a quello di alcuni profili social, spesso screditati ma di grande presa sui lettori meno esigenti in termini di verità e qualità dell’informazione. Non a caso in Italia (anche noi talvolta non ci sottraiamo, purtroppo) si ritengono i tabloid, e in particolare il Daily Mail, riferimenti validi, ancorché frequenti, per riprodurne le notizie. Cossichè la diffusione delle minchiate aumenta esponenzialmente.

Al tema dedicò un bellissimo servizio il Post nel febbraio del 2017: Luca Sofri elencò una serie di bufale generate dai nostri amici inglesi e rilanciate dai quotidiani italiani. Daily Mail a parte, credo sia giunto il momento di lasciare in pace Sinner e guardare avanti. Anzi, il suo tennis.