Il pronostico di Djokovic per la finale di Wimbledon: "Sinner o Alcaraz? Lasciatemelo dire, secondo me..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per la finale del torneo di Wimbledon . Domani, domenica 13 luglio, gli occhi del mondo saranno puntati sul Centre Court di Church Road dove, a 35 giorni di distanza dall'epica sfida di Parigi al Roland Garros , si sfideranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Se lo spagnolo ha risolto non con poche difficoltà la pratica Fritz in quattro set, il numero uno al mondo ha spazzato via sua maestà Novak Djokovic , travolto 6-3, 6-3, 6-4 in neanche due ore di match. Proprio l'asso serbo ha analizzato in conferenza stampa la sfida con Jannik , proiettandosi già sul big match in programma domani pomeriggio.

Wimbledon, Djokovic non ha dubbi: "Ecco chi è il favorito in finale"

"Chi vedo favorito per la finale di domani? Per me Alcaraz è leggermente avanti", afferma Nole che poi precisa: "Ma solo per i due titoli che ha vinto qui, per come sta giocando e per la fiducia che ha in questo momento. Penso che sarà, di nuovo, un incontro molto combattuto come quello di Parigi". Djokovic si complimenta anche con Sinner, alla sua quinta finale in un torneo del Grande Slam: "Quello di Alcaraz è solo un piccolo vantaggio perché Jannik sta colpendo la palla estremamente bene".