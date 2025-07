Anisimova-Swiatek diretta Wimbledon: segui la finale femminile LIVE

LONDRA (REGNO UNITO) - Alla vigilia della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon gli occhi sono puntati sulla 23enne statunitense Amanda Anisimova (n.12 Wta) e sulla 24enne polacca Iga Swiatek (n.4 Wta) che oggi si sfidano per i l titolo femminile dello Slam londinese sull'erba del 'Central Court'. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale , le curiosità e le dichiarazioni.

17:03

Anisimova e Swiatek entrate in campo tra gli applausi

Amanda Anisimova e Iga Swiatek hanno fatto il loro ingresso sul centrale di Wimbledon tra gli applausi del pubblico. Dopo il riscaldamento le due tenniste si sfideranno nella finale femminile di Wimbledon

16:51

C'è anche Kate Middleton a Wimbledon per la finale femminile

C'è anche Kate Middleton a Wimbledon per assistere alla finale femminile tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek. Sui profili social ufficiali del torneo così gli organizzatori l'hanno accolta: "È meraviglioso dare nuovamente il benvenuto alla nostra Patrona Sua Altezza Reale la Principessa del Galles".

16:42

Swiatek finora infallibile nelle finali Slam

Iga Swiatek ha già disputato cinque finali Slam nella sua carriera e non ha mai perso (per lei quattro trionfi al Roland Garros e un titolo degli US Open), ma prima di quest'anno il suo miglior risultato a Wimbledon era stato un quarto di finale. Amanda Anisimova invece è alla sua prima finale in uno Slam (il suo miglior risultato finora era stata la semifinale del Roland-Garros raggiunta sei anni fa).

16:35

Sull'erba dello Slam londinese sarà comunque una prima volta

Sia per Amanda Anisimova che per Iga Swiatek quella in programma tra meno di mezzora sarà la prima finale sull'erba di Wimbledon: al di là di chi vincerà la sfida sarà comunque una prima volta.

16:26

Dalla depressione alla finale di Wimbledon: la rinascita della Anisimova

Dalla depressione alla finale di Wimbledon: la rinascita della statunitense Amanda Anisimova spaventa la polacca Iga Swiatek, che le contenderà il titolo femminile sull'erba dello Slam londinese. LEGGI TUTTO

16:19

Tra Anisimova e Swiatek una sfida inedita: nessun precedente

Una sfida inedita quella della finale femminile di Wimbledon: tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek infatti non c'è alcun precedente nel circuito Wta ( si sono incontrate una volta da juniores, nel 2016, in una partita vinta dalla Swiatek).

16:12

Chi hanno battuto in semifinale la statunitense e la polacca

Amanda Anisimova (n.12 Wta) ha conquistato il pass per la finale di Wimbledon superando in semifinale la bielorussa numero uno del mondo Aryna Sabalenka in tre set (4-6, 6-4, 6-4). Meno proibitiva sulla carta era invece la semifinale vinta dalla polacca Iga Swiatek (n.4 Wta), che si è qualificata battendo in due set (6-2, 6-0) la svizzera Belinda Bencic (n.35 Wta).

16:01

Anisimova-Swiatek: dove vederla in tv e in streaming

La finale femminile di Wimbledon tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Londra, Regno Unito