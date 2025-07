Zverev e l'opinione a sorpresa su Sinner e Alcaraz: "Ne sono convinto, hanno una cosa in più di Federer e Nadal"

Zverev: "Vincerò un titolo Slam, ne sono convinto"

Nel 2025 il tedesco ha trionfato all'Atp 250 di Monaco di Baviera contro Shelton ma, nonostante una stagione fin qui complicata, è ancora convinto di poter lottare per vincere un titolo Slam dopo tre finali perse in carriera (l’ultima lo scorso gennaio in Australia contro Sinner). "È chiaro che Jannik e Carlos sono superiori agli altri in questo momento", afferma Zverev "ma sono ancora convinto che vincerò un Grande Slam. Non so dove sarà, ma non mi interessa, so di avere il livello necessario per riuscirci”.