La frase di Bertolucci in diretta tv dopo l'ace di Sinner spiazza tutti: "Che goduria..."

Nella prima metà della finale di Wimbledon, il servizio non ha dato una gran mano a Jannik Sinner. Basti pensare che per scagliare il primo ace del match l'azzurro ha impiegato un'ora e 43 minuti. Fortunatamente con il passare del tempo si è sbloccato e ha iniziato a trovare qualche punto diretto in più, tuttavia ci sono stati alcuni momenti della partita in cui ha fatto particolarmente fatica a incidere con questo colpo di inizio gioco. E' anche per questo motivo che Paolo Bertolucci ha pronunciato una determinata frase dopo che il numero uno al mondo ha messo a segno un ace nel corso del terzo set sul Centrale di Wimbledon. L'ex tennista italiano, impegnato in telecronaca su Sky Sport insieme a Elena Pero e Ivan Ljubicic, ha spiazzato tutti con un'esclamazione di pancia in occasione della giocata di Sinner.