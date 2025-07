Alcaraz sconsolato, la frase in conferenza dopo la sconfitta con Sinner: "Non sapevo cosa fare..."

È un Carlos Alcaraz affranto ma anche consapevole che di più non si poteva fare contro questo Sinner. In conferenza stampa dopo la sconfitta in finale a Wimbledon lo spagnolo non cerca alibi: "È sempre una brutta sensazione perdere una finale - dice - ma nel complesso sono orgoglioso di quello che ho fatto, vado via a testa alta ho fatto tutto quello che potevo ho giocato contro un tennista incredibile, c’è tristezza in me, ma esco a testa alta. Ho giocato contro uno dei tennisti migliori in risposta, io speravo di fare meglio sulle prime, quindi devo migliorare su questo fondamentale".