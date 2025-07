Sinner-Alcaraz diretta: la finale di Wimbledon live oggi

LONDRA - È di nuovo Sinner-Alcaraz , ancora una volta numero uno contro numero due del mondo. Per la terza volta in questo 2025 Jannik e Carlos si ritrovano l'uno di fronte all'altro in finale dopo quella degli Internazionali d'Italia (18 maggio) e quella incredibile del Roland Garros dell'8 giugno scorso, quando lo spagnolo rimontò l'azzurro fino al 3-2. A Wimbledon, oggi (domenica 13 luglio), la storia si ripete e Sinner proverà a interrompere il digiuno di vittorie contro Alcaraz: negli ultimi cinque precedenti, infatti, ha sempre vinto l'allievo di Ferrero. Segui tutto in diretta, dal prepartita al match live .

16:06

Le foto dell'allenamento di Sinner e Alcaraz prima della finale

Ecco tutte le foto dell'allenamento di Sinner e Alcaraz prima della finale di questo pomeriggio.

15:59

Quel precedente che sorride a Sinner

Anche se Alcaraz ha un curriculum a Wimbledon da far paura, è proprio sull'erba che Sinner ha vinto l’unico dei quattro precedenti Slam contro lo spagnolo: erano gli ottavi dell’edizione 2022, nel giorno del centenario del Centre Court.

15:43

Prima volta per Sinner, Alcaraz insegue i grandi del tennis

Mentre l’Italia sognerà con il suo campione Sinner, per la prima volta all'atto conclusivo a Wimbledon e alla quarta finale consecutiva in un major, Alcaraz, sull’erba di Church Road, insegue il terzo titolo di fila e il sesto Slam complessivo. Una vittoria gli permetterebbe di doppiare Jannik e diventare, a soli 22 anni, il secondo più giovane di sempre - dopo Borg - a toccare questo traguardo. Non solo: in caso di successo diventerebbe il quinto giocatore a trionfare per la terza volta di fila a Wimbledon dopo Borg, Sampras, Federer e Djokovic.

15:33

Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal

Mancava solo un palcoscenico come Wimbledon per certificare la rivalità planetaria tra Sinner e Alcaraz. Nel 2024 si erano affrontati solo tre volte. Oggi, da quando Sinner è tornato in campo, si ritrovano sistematicamente all’ultimo atto di ogni torneo condiviso. Nel giro di un mese hanno fatto l’accoppiata Roland Garros-Wimbledon, che a livello maschile non si vedeva dal triennio 2006-2008, quando Parigi e Londra erano monopolizzate da Nadal e Federer.

15:26

Il dato di vittorie di Sinner fa paura, ma Alcaraz sa come fare

Se è vero che Alcaraz ha un bilancio positivo contro Sinner, è altrettanto vero che da marzo 2024 Jannik ha perso appena 9 partite, cinque delle quali proprio contro lo spagnolo. Insomma, l'azzurro macina vittorie da più di un anno ma Carlos sa come batterlo.

15:14

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Dal 2021 ad oggi Sinner e Alcaraz si sono affrontati dodici volte: in otto occasioni ha vinto lo spagnolo, in quattro l'azzurro. Il bilancio, dunque, sorride a Carlos che oggi proverà ad aumentare il gap. Contando anche Pechino, oltre agli Internazionali di Roma e al Roland Garros a Parigi, questa di oggi è la quarta finale consecutiva tra i due (ha sempre trionfato Carlitos).

15:09

Cahill svela: "Con Sinner abbiamo lavorato su un colpo"

In vista dello scontro con Alcaraz, l'allenatore di Sinner, Cahill, ha rivelato di aver puntato su un colpo in particolare durante gli ultimi allenamenti.

15:05

A che ora e dove vedere in tv Sinner-Alcaraz

La finalissima tra Sinner a Alcaraz sarà trasmessa in tv anche in chiaro: ecco orario e dove poterla vedere.

Wimbledon, Londra