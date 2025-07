Vagnozzi, le parole mai dette prima su Sinner: "Ho pianto...". Poi dice in cosa si può migliorare

LONDRA (INGHILTERRA) - "Per me è il torneo del Grande Slam più speciale vinto da Jannik. Sto vivendo emozioni incredibili". Così Simone Vagnozzi , coach di Jannik Sinner , omaggia il numero uno al mondo, fresco di trionfo a Wimbledon . "Siamo stati tre mesi fermi, poi a Roma e al Roland Garros due finali perse, una delle quali sapete bene come", sottolinea Vagnozzi ai microfoni di Eurosport Italia riferendosi al doloroso ko maturato a Parigi . "Sicuramente è uno Slam molto, molto speciale. È la prima volta che piango a fine partita ".

Vagnozzi: "Vi svelo la qualità innata di Sinner"

Il coach del numero uno al mondo svela anche qualche aneddoto sul periodo di stop di Jannik, conseguente al caso Clostebol: "In quei mesi abbiamo anche lavorato per essere sempre più competitivi anche sulla terra contro Carlos Alcaraz. Ovvio che non pensiamo solamente a lui ma lui è un giocatore che in campo ti riesce a creare problemi che altri non riescono a crearti. Jannik però ha una qualità innata - aggiunge Vagnozzi -. Quando entra in campo riesce a mettere da parte tutto il resto. Sia le cose negative che quelle belle, non c'è mai il rischio che si rilassi troppo".