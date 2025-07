Kate Middleton a Wimbledon, gioielli da oltre 500mila euro e un regalo speciale

Come ogni anno, Wimbledon non solo riunisce i migliori tennis al mondo, ma si trasforma anche in una passerella di stile ed eleganza. Tra i tanti, non si può non menzionare Kate Middleton che, ancora una volta, si è distinta durante le cerimonie di premiazione della finale femminile e maschile. La Principessa del Galles ha onorato il suo ruolo di membro dell'All England Club scegliendo due outfit che riflettono il suo gusto personale e allo stesso tempo rispettano le tradizioni del torneo. Per la finale femminile Lady Catherine ha indossato un abito Self-Portrait, composto da giacca sartoriale a maniche corte e gonna midi a pieghe, e décolleté slingback in suede color carne di Gianvito Rossi. Come gioielli, ha sfoggiato i suoi orecchini Cartier Trinity: del valore di 3.519 euro, sono incastonati con elementi tubolari in oro giallo, rosa e bianco a semicerchio. Kate li ha indossati per la prima volta lo scorso gennaio e da allora lo ha fatto altre quattro volte. L' aspetto impeccabile e femminile della Middleton si sposava perfettamente con il protocollo dell'evento e con il suo ruolo di rappresentante della monarchia.