Courier, la dura bacchettata a Alcaraz dopo la finale di Wimbledon: "Contro Sinner ha fatto un errore clamoroso"

"A Wimbledon Alcaraz non ha avuto tempo"

Determinante, secondo l'analisi di Courier, il ruolo giocato dall'erba: "Per me in generale nella finale a Carlos serviva un po' più di varietà e questa superficie rende davvero difficile farlo", spiega l'ex tennista statunitense. "È difficile quando non hai molto tempo e le ultime cinque partite che Sinner ha perso contro Alcaraz si sono svolte su superfici molto più lente. Questo dà al tennista iberico la possibilità di sfruttare maggiormente le sue opzioni mentre nella finale di Wimbledon non ha avuto questo tempo".