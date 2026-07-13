Sinner, evoluzione continua

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Ancora un altro Sinner. Diverso rispetto a Roma, dove ha vinto barcollando, ovviamente di Parigi dove ha barcollato e perso al secondo turno. E anche da quello del successo di un anno fa contro Alcaraz. Nel giro di poche settimane, Jannik ha messo insieme tutte le tessere del
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