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lunedì 13 luglio 2026
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Sinner, evoluzione continua

Leggi il commento sul trionfo di Jannik a Wimbledon grazie al successo in finale contro Zverev
Paolo de Laurentiis
1 min
TagssinnerWimbledon

Ancora un altro Sinner. Diverso rispetto a Roma, dove ha vinto barcollando, ovviamente di Parigi dove ha barcollato e perso al secondo turno. E anche da quello del successo di un anno fa contro Alcaraz. Nel giro di poche settimane, Jannik ha messo insieme tutte le tessere del

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